تمكن القمر الاصطناعي الفرنسي الصغير «ميكروسكوب» من إثبات صحة نظرية آينشتاين «بدقة لم يسبق لها مثيل»، بحسب ما أعلنت الاثنين وكالة الفضاء الفرنسية مقدمة أولى نتائج هذه المهمة.



وأطلق هذا القمر الصغير في ابريل من العام 2016 بهدف اختبار صحة تلك النظرية الشهيرة التي طرحها أشهر علماء الفيزياء في التاريخ قبل قرن من الزمن.



ويدور هذا القمر على ارتفاع 710 كيلومترات عن سطح الأرض، وتقضي مهمته بدراسة السقوط الحر في الفراغ وفي الفضاء، بهدف التوصل إلى قياسات أدق بمائة مرة من تلك المسجلة على الأرض.



وكان العالم الشهير غاليليو أول من تحدث في القرن السابع عشر عن أن الأجسام تسقط بنفس الطريقة في حقل جاذبية الأرض مهما كان وزنها، شرط ألا يؤثر على سقوطها الاحتكاك مع الهواء.