كشف الفنان عادل إمام عن نكتة قالها وأغضبت الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين على يد الحوثيين.

وروى الزعيم تفاصيل الواقعة خلال حواره مع الإعلامية منى الشرقاوي ببرنامج"Yes I Am Famous"

قائلَا : "خلال لقاء جمعني لرئيس اليمني قال لي ما شاء الله يا سيد عادل، أنا شفتك في صنعاء القديمة، الناس ملمومة عليك، ما عملوش كده لما بوش لما جه، فقلتله، أنا لو رشحت نفسي هنا ضدك هكسبك".

وأكمل الزعيم "أنا افتكرت لما قولتله كد هيضحك، لكنه نظر لي نظرة غريبة، ما ضحكش، فقلت دي ليلة سودا""

وأوضح:" الذي أنقذني من هذا الموقف المحرج هو أن أولاد الرئيس اليمني السابق ضحكوا بالفعل من كلامي، مما ساعدني على استدراك الموقف".