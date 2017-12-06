تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يصور اعتداء صيادين على محمية برية في المملكة العربية السعودية وإقدامهم على ذبح أنثى حيوان المها وهي حامل؛ ما أثار موجة من الاستياء في الأوساط الداخلية.

وأظهر المقطع المتداول بكثافة خلال اليومين الأخيرين صيادين يقفان فوق أنثى حيوان المها، تبدو وكأنها تعرضت لطلق ناري، وهي تئن وبطنها منتفخة ويبدو أنها على وشك الولادة، ليقدم أحدهم على نحرها بسكين.

وأثار المقطع غضب واستهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين الواقعة بـ”البشعة”، مطالبين بمحاسبة الصيادين، وتغليظ العقوبات بحقهم، لاعتدائهم على الحياة الفطرية الفقيرة في المملكة.

ولم يتسن التثبت من صحة المعلومات المذكورة، كما لم يعرف تحديدًا مكان وزمان الفيديو. ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي عن الجهات المعنية بشأن الواقعة، في حين أكد ناشطون في مواقع التواصل على أنها وقعت في إحدى محميات الحياة الفطرية في المملكة.

وقال أحد المدونين في موقع “يوتيوب” مستنكرًا: “حسبنا الله عليكم الحمد لله لنعمه في كل مكان، تقول عاقرهم الجوع".



وأضاف آخر:"يعني من قلة الأكل يالهمج تقتلون حيوان بري من أجل متعتكم فقط، قاتلكم الله".