أحمر وأزرق وأسود وأخضر – هذه هي ألوان غالبية جوازات السفر، التي تعتبر بمثابة وثيقة تسمح لأي شخص بالسفر ودخول بلد آخر وفق معايير متفاوتة، لكن هل تساءلت يوماً عن سبب اختيار هذه الألوان دوناً عن غيرها؟

جواز السفر وثيقة تسمح لأي شخص بالسفر ودخول بلد غير موطنه الأصلي. حجم وشكل جواز السفر تقرره منظمة الطيران المدني الدولي، أما لون جواز السفر فيعود اختياره إلى البلدان، التي تختار ألواناً متباينة تكاد تنحصر في أربعة : الأحمر والأزرق والأخضر والأسود، ووفق معايير متفاوتة كما يشير إلى ذلك موقع “فوكوس” الألماني.

الأحمر الأوروبي: ويذكر موقع “فوكوس” أن اختيار معظم الدول الأوروبية – بالإضافة إلى الدول التي ترغب في الانضمام إليه مثل تركيا – اللون الأحمر (باستثناء كرواتيا التي اعتمدت اللون الأزرق) قد يعود إلى أن بعض البلدان لديها ماض شيوعي. بيد أن اختيار هذا اللون كان محط خلاف بين الدول الأوروبية في سبعينيات القرن الماضي، وتم التوصل أخيراً إلى قرار موحد سنة 1981.

الأخضر الإسلامي: اختارت الكثير من الدولة الإسلامية اللون الأخضر لجوازات سفرها. ويرى موقع “إيش غايز” الألماني أن السبب الأكثر شيوعاً لهذا الاختيار ربما يكمن في بعده الديني وأنه اللون الذي يميز الإسلام، وأن لون جواز السفر يجب أن يعكس ثقافة ودين البلد الذي أصدره.

الأزرق والأسود: وبحسب نفس المصدر، تختار بعض الدول الأخرى اللون الأسود لجوازات سفرها، مثل بوتسوانا وزامبيا ونيوزيلندا، وأن اختيار هذا اللون ربما بسبب أنه أكثر رسمية وأقل عرضة للاتساخ، فيما تختار أغلبية دول منطقة بحر الكاريبي اللون الأزرق ربما بسبب موقعها الجغرافي وكذلك لأن هذا اللون يليق ببلدان العالم الجديد (أمريكا الشمالية والجنوبية وأوقيانوسيا).

يشار إلى أن بعض الدول غيرت لون جواز سفرها في مراحل معينة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت قد استعملت اللون الأحمر قبل أن تستقر على اللون الأزرق سنة 1976.