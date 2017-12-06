قد تكون شخصية بيكاتشو الكرتونية مسلية للملايين من خلال لعبة بوكيمون غو التي حظيت بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، لكن هذا المخلوق الأسطوري الأصفر اللطيف، سيكون مشغولاً من الآن فصاعداً، بعد تعيينه سفيراً دولياً لإحدى المدن اليابانية.

وفي مراسم رسمية، تم تعيين بيكاتشو سفيراً دولياً لمدينة أوساكا اليابانية، وإلى جانب شخصية هالو كيتي، تأمل المدينة بأن ترفع من حظوظها، في استضافة معرض إكسبو 2025، وهو تجمع دولة تجتمع فيه دول العالم كل نصف عقد لمناقشة القضايا الدولية.

وفي الوقت الذي تستضيف دبي معرض إكسبو في عام 2020، تتنافس اليابان مع كل من روسيا وفرنسا وأذربيجان، للحصول على شرف استضافة المعرض في عام 2025، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

والتقى وزير الخارجية الياباني تارو كونو مع بيكاتشو وهالو كيتي، في حفل رسمي، لتعيين الشخصيتين كسفيرين لمدينة أوساكا.

وقال بهذه المناسبة: "أود أن تمثلا اليابان وتعملا على تعزيز أوساكا كوجهة جذب داخل وخارج البلاد".