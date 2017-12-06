قال مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إن حرائق هائلة شبت في منطقة جبلية، شمال مدينة لوس أنجلوس، الاثنين، وأدت إلى إخلاء سكان وطلاب جامعة صغيرة.

ووجهت السلطات أمرا بالإخلاء لقرابة 500 بيت في مدينة سانتا باولا الصغيرة، على بعد 115 كيلومترا من لوس أنجلوس، وفق ما نقلت رويترز.

وأوضح مسؤولون في المنطقة، في تغريدات على موقع "تويتر"، أن الحرائق أتت حتى اللحظة على ألفين و23 هكتارا من المنطقة، فيما يواصل عمال الإطفاء جهودهم لإيقاف النار.

وفاقمت سرعة الرياح، أزمة الحرائق، إذ وصلت إلى 115 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن تظل بوتيرتها الحالية لأسبوع آخر.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مبنيين دمرتهما الحرائق، فيما اضطر 390 من طلبة جامعة توماس أكيناس إلى الإخلاء.

وأظهر شريط فيديو بثته رويترز لقطات للحرائق الهائلة عبر طائرات بلا طيار.