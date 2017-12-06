تألقت النجمة يسرا اللوزي عرض أزياء المصمم المصري العالمي هاني البحيري، بفستان زفاف مرصًّع بالألماس، بلغت تكلفته 5 ملايين دولار.

وشارك في صنع فستان الزفاف الذي صممه "البحيري" رفيق أنطوان، العضو المنتدب لإحدى شركات الألماس بـ120 قيراطًا من لون D ودرجة نقاء if - وفقًا لرواية "البحيري"- وبشهادات ضمان عالمية.

و قال "البحيري" إن سعره يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي، ومن الممكن أن يقل سعره بعد استبعاد عدد من الماسات بحسب طلب العروس. ولون D في الألماس هو من الأغلى في العالم .

يُذكر أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانات شاركن في عروض أزياء هاني البحيري بفساتين زفاف البحيري منهن غادة عبدالرازق ودرة وداليا البحيري وحنان ترك وأمينة خليل والتونسية دارين حداد.