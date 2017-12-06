كيف يمكن إبقاء رائحة العطور لأطول فترة ممكنة؟ قد يعتقد البعض أن السر يكمن في نوعية وسعر العطر المستخدم أو ربما في رش كميات كبيرة منه، بعض الحيل تساعد على استمرار رائحة العطر دون استخدام عطور باهظة الثمن.

أوردت مجلة فوكوس الألمانية أوردت بعض النصائح الواجب اتباعها من أجل ضمان دوام فوحان العطر.

رش العطور على المناطق الصحيحة:

سرة الإنسان: ووفقاً للمجلة الألمانية فإن المكان الأفضل في الجسم الذي يحفظ الرائحة لأطول فترة ممكنة هي السرة، إذ أن سرة الإنسان، تحتفظ بدفء الجسم كما أنها قادرة على حفظ الروائح، وهو ما سيبقى الجسم يحتفظ بعطره.

مرفق اليد والعضد: رش العطر على هذه المناطق يساعد على بقائها، كما أنها أقل تعرضاً للعرق، ما يساعد على بقاء العطور لأطول فترة ممكنة.

الركبة: رش العطور على الركبة وعلى الجزء الخلفي من الركبة (الرباط) يبقي العطور أيضاً لمدة طويلة.

وكان الموقع الإلكتروني لمجلة برجيته الألمانية قد نشر أيضاً عدة نصائح من أجل استخدام مثالي للعطور، ووفقاً للموقع الألماني فإن الاستخدام الخاطئ للعطور قد يكون مكلفاً وخاصة للروائح والعطور الثمينة، إذ قد يلجأ الشخص لرش العطر عدة مرات، من أجل ضمان فوحانه، ما قد يؤدي إلى نفاد الكمية بوقت قصير، وتسوق المجلة هذه النصائح لقرائها.

1. رش العطر على المناطق الدافئة في الجسم يساعد على بقائها.

2. الابتعاد عن فرك العطر، لأن ذلك سيقلل من فعالية العطر، ويضعفه.