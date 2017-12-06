أثارت التصريحات التى أدلى بها الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى المصرى، اللغط حول مصير مهاجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى محمد صلاح فى الفترة المقبلة.

وأكد «كوبر» أن العملاق العالمى فريق ريـال مدريد الإسبانى يسعى لضم محمد صلاح بعد بدايته الرائعة هذا الموسم مع فريق ليفربول، وفرض نفسه كأحد أبرز نجوم الدورى الإنجليزى «البريميرلييج» البطولة المحلية الأقوى والأصعب عالمياً على مستوى الأندية.

وألقت العديد من الصحف العالمية فى إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا الضوء على التصريحات التليفزيونية لكوبر، وأكدت صحيفة «صن» البريطانية أن هدّاف بطولة الدورى الإنجليزى حتى الآن برصيد 12 هدفاً جذب اهتمام الأندية الكبيرة فى العالم، مشيرة إلى أن مدربه فى المنتخب هيكتور كوبر يعتقد أن عروضه المثيرة للإعجاب جعلته هدفاً لأبطال أوروبا.

وقال كوبر: «أكدت لى مصادر موثوق بها أن ريـال مدريد مهتم بضم صلاح، ولكن مناقشة هذا الموضوع سابق لأوانه حالياً، وبالنسبة لى هو حالياً يعيش تألقاً كبيراً، وما يقدمه لا يصدق».

كان صلاح (25 سنة) قد انضم لليفربول فى الصيف الماضى قادماً من روما الإيطالى، وكتبت «صن» أنه كانت هناك مخاوف فى البداية من عدم تألقه على الرغم من عروضه المميزة فى إيطاليا، وذلك بعد فشله فى تشيلسى بثلاثة مواسم سابقة.

وأضافت الصحيفة بحسب تقرير لجريدة المصري اليوم: «صلاح بات رهان كلوب الأول، ومحور خطورة الفريق، أما بالنسبة لمصر فهو صانع السعادة بعدما سجل هدفاً قاتلاً من ركلة جزاء فى مباراة الكونغو، قاد (الفراعنة) لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990».

بينما كتبت صحيفة «إكسبريس» أن صلاح فى صدمة الكشف عن اهتمام ريـال مدريد بضمه، مشيرة إلى أن اللاعب بات من علامات التألق فى أوروبا بعدما سجل 17 هدفاً فى 22 مباراة فقط مع ليفربول، وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت هناك تكهنات فى الفترة الماضية برغبة ريال مدريد فى ضمه، ودعّمها كوبر بتصريحاته.

وبدورها، أشارت صحيفة «مترو» والموقع الرسمى لليفربول وموقع «جول» العالمى لتصريحات كوبر متسائلة عن مصير اللاعب فى الفترة المقبلة. وكتبت صحيفة «إيفنينج ستاندر» البريطانية أن صلاح يرتبط مع ليفربول بعقد لمدة 5 سنوات، ولكنه بات هدفاً لكبار أوروبا، وأشارت الصحيفة إلى أن تألقه الحالى يعد توبيخاً لإدارة تشيلسى الذى ضمه من بازل السويسرى فى 2014 ثم استغنى عنه بدعوى أن إمكانياته أقل من الفريق الأزرق.

فى إسبانيا، أشارت صحيفة «ماركا» لتصريحات كوبر، لكنها أكدت أن مسؤولى ليفربول يغلقون أى حديث فى هذا الموضوع، لأن صلاح هو «نبض» الفريق وهدّاف الدورى حتى الآن، فيما دشنت جماهير «الريدز» على مواقع التواصل الإجتماعى حملة حذرت فيها الإدارة من التفريط فى اللاعب.