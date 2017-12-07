بدأ تطبيق واتساب في الترويج للخاصية الجديدة التي سيطرحها قريبًا، والخاصة بـ”حسابات الأعمال”. وبحسب تقارير إعلامية، فإن واتساب نشر على موقعه الإلكتروني بعض المعلومات التي كان الناس يطرحون تساؤلات حولها، خاصة بعد انتشار خبر مفاده أن التطبيق سيطلق حسابات الأعمال دون معرفة المزيد حولها.



وأكدت الشركة أن “واتساب بيزنس” مصمم للشركات فقط، وذلك من أجل تسهيل عملية التواصل بين الشركات وبنائها.



ومن أجل معرفة الاختلاف بين حساب واتساب العادي وحساب واتساب بيزنس، يكفي أن تذهب إلى بروفايل الشخص الذي تملك رقمه، وسيظهر نوع الحساب الذي يملكه.



وحسابات “واتساب بيزنس” ستظهر بجانبها علامة “verified” مكتوبة بالأخضر؛ وذلك حتى يتسنى للمستخدمين التأكد من أن الحساب تابع فعلًا لإحدى الشركات.



وتتوقع واتساب أن تكون مجموعة من الحسابات الوهمية التي ستنتحل صفات الشركات من أجل النصب على الأشخاص، ولذلك حذرت المستخدمين من التأكد جيدًا قبل مراسلة أي حساب.