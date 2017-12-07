اصاب فنان الكوميديا التونسي طارق بعلوش، جمهور برنامج ” ليميسيون ” تقديم الإعلامية مريم الدباغ ، بحالة من الذعر والخوف داخل الأستوديو عقب إطلاقه النار على مقدمة البرنامج .



ويظهر في الفيديو المتداول قيام الفنان الكوميدي، بإمساك سلاح ناري ” طبنجة ” ورفع يده إلى أعلى ووجه حديثه إلى جمهور البرنامج قائلا: «سيداتى المشاهدين، هنلعب لعبة لأول مرة في التاريخ بعنوان (إل جى في)، وصوب الفنان السلاح ناحية الإعلامية التي كانت تجلس عن يمينه، وأطلق عليها عدة أعيرة نارية، وهو ما أدى لسقوطها مغشيا عليها على الأرض وإصابتها، في حين أطلق جمهور البرنامج الصرخات والاستغاثات.



وبعدها عادت المذيعة للوعي ليسترد الجمهور أنفاسه، ويكتشف الجميع أن المشهد عبارة عن تمثيل.