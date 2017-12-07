بدأ تاكسى لندن الشهير العمل فى شوارع العاصمة البريطانية بنسخة جديدة كهربائية، ومن بين المميزات الجديدة التى جرى إدخالها على السيارة ذات الستة مقاعد خدمات واى فاى وشحن الأجهزة الذكية وفتحة سقف مع نظام لزيادة مدى السيارة إلى 400 ميل (نحو 648 كيلومترا). وسيستقل الزبائن السيارة الجديدة الصديقة للبيئة دون زيادة فى الأجرة.

وقال كريس جابى المدير التنفيذى لشركة لندن للسيارات الكهربائية التابعة لشركة جيلى الصينية لرويترز "يمكن أن ترى بوضوح تاكسى لندن بلونه الأسود ... لكن كل شيء فيه جديد. الهيكل بالكامل مصنوع من الألومنيوم ومحرك كهربائى مع نظام لزيادة المدى. لكن الأهم من كل ذلك هو أنه يمنح لندن هواء نظيفا".

وقال جابى إنه رغم أن السيارة الجديد ستكلف سائقى سيارات لندن نحو 55 ألف جنيه استرلينى (74 ألف دولار تقريبا) إلا أنها ستساهم فى توفير نحو 100 جنيه فى المتوسط أسبوعيا من تكلفة الوقود.

وقال بات فالون الذى بدأ فى قيادة النسخة الجديدة من السيارة بعد قيادته للسيارة القديمة لما يقرب من عشر سنوات "هذه ليست خطوة إلى الأمام بل إنها ألف خطوة كل ما تسمعه (أثناء القيادة) هو صوت الإطارات على الطريق والرياح!"

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد النسخ الكهربائية من تاكسى لندن نحو 9000 سيارة، أى نحو نصف عدد الأسطول الحالي، بحلول عام 2021"، وتخطط الشركة، التى كانت تعرف سابقا باسم شركة تاكسى لندن، لبيع عشرة آلاف سيارة سنويا بحلول مطلع العقد المقبل نصفها خارج بريطانيا.