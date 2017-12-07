نشر رائد الفضاء الأميركي راندي بريسنيك تسجيلا مصورا على حسابه الموثق بموقع تويتر يظهر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال بريسنيك في تغريدة مصاحبة للفيديو: القمر مشع للغاية لذلك يمكنك مشاهدة الألوان والتضاريس في أفريقيا، الألوان في البحر المتوسط تعطي قوة في نهاية الفيديو"، مشيرا إلى مصر.



وصور الفيديو بواسطة تقنية timelapse التي تلتقط صورا على فترة زمنية طويلة، ويسمر لمدة 33 ثانية وحاز على إعجاب نحو 10 آلاف شخص فيما أعاد نشره نحو 4 آلاف مغرد.

والتقط رائد الفضاء الأميركي الصور أثناء وجوده في محطة الفضاء الدولية، وتظهر الصور بعضا من مياه المحيط الأطلسي بالقارة السمراء والصحارى في داخلها وصولا إلى مصر التي بدأت الأنوار فيها كثيفة على ضفاف النيل وفي الدلتا.