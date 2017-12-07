ابتكر مصمم أمريكي زجاجة مياه ليست بحاجة على الإطلاق للغسيل أو التنظيف، بل قادرة على تنظيف نفسها ذاتياً دون الحاجة إلى ماء أو مادة مُنظفة، وذلك بفضل اعتمادها على تكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية، المستخدمة منذ عقد داخل المستشفيات.

وأوضح المصمم جاستن وانغ بأن القارورة أو الزجاجة التي أطلق عليها اسم “كوارتز” تقضي على البكتيريا الموجودة داخل الماء والزجاجة معاً بنسبة 99.999%، خلال 60 ثانية.

ومن المعروف أن طعم وطبيعة الماء داخل القارورات الزجاجية يتغير كل 20 دقيقة، بسبب البكتيريا التي قد تتكون بداخلها، لذا تعتبر كوارتز الزجاجة التي تُلبي رغبة من يعانون الوسواس القهري من النظافة.

وتعمل مصابيح الأشعة فوق البنفسجية على تنظيف الزجاجة وتعقيم الماء من البكتيريا والجراثيم، بمجرد كبسة إصبع على الغطاء من أعلى، لتقوم التقنية بوظيفتها في دقيقة واحدة فقط.

وتنشط الزجاجة تلقائياً كل 4 ساعات، وبالتالي لن يُشتم للماء أي رائحة كريهة، بجسب موقع مشابل الإلكتروني.