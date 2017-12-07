أعلنت جزيرة الماريه الواقعة في إمارة أبوظبي عن احتضانها أكبر احتفال في العاصمة الإماراتية، حيث يتضمن الحفل فعاليات غنائية يقدمها الفنان كاظم الساهر، وبلقيس فتحي، بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية المميز.

وسيقدم كاظم الساهر مجموعة من أغنياته المميزة، التي قدمها على مدى ثلاثة عقود مثل "زيديني عشقاً"، و"قولي أحبك"، من جهتها ستفتتح النجمة الخليجية بلقيس الأمسية الاحتفالية وتقدم للزوار مجموعة من أشهر أغنياتها مثل "دي جي"، و"يا هوى"، و"دقو خبيتي".

14 ألف زائر



ومن المتوقع أن يحضر الحفل الغنائي جمهور يضم أكثر من 14 ألف زائر، سيشهدون العد التنازلي للعام الجديد من قبل كاظم الساهر، قبل أن ينطلق عرض الألعاب النارية المبهر إيذاناً ببدء العام الميلادي الجديد.

وسيبدأ الحفل من الساعة 7:00 مساء يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، ويستمر حتى 1:00 من صباح 01 يناير (كانون الثاني) 2018، ويتاح دخول الضيوف إلى منطقة الحفل الرئيسية مجاناً، وذلك وفقاً لأولوية الوصول.

شاشات عرض



وسيحظى جميع الحضور بفرصة الاستمتاع بمشاهدة العروض الغنائية من خلال شاشات عرض ضخمة فوق منصات عائمة على سطح مياه الجزيرة، ما يضمن لجميع الحضور مشاهدة ممتعة.



وفي ليلة رأس السنة الميلادية، ستعم الاحتفالات أنحاء جزيرة الماريه مع استضافتها لِطَيف من الفعاليات الأكثر تشويقاً في العاصمة في اثنين من فنادق الجزيرة المميزة ووجهة التسوق وتناول الطعام الفاخرة مركز الـ "غاليريا".



كما سيستمتع الضيوف من كافة أفراد العائلة بتشكيلة واسعة من أشهى المأكولات العالمية في الهواء الطلق مع مجموعة من عربات الأطعمة المتنقلة.