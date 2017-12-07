ما هو الشيء المشترك بين الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما و ليبرون جيمس ورجل يحب قطع الدجاج ( ناغيتس ) بشدة؟

الإجابة هي أن تغريداتهم كانت الأكثر فيما يتعلق بإعادة البث على موقع تويتر الإلكتروني هذا العام.



وأصدر موقع تويتر، الثلاثاء، أكثر شخصيات وموضوعات تصدرت الموقع عام 2017، والتي تتراوح من الرياضة والسياسة إلى فرق موسيقية لصبي كوري.



أكثر تغريدات أعيد بثها كانت لكارتر ويلكيرسون، الذي توسل إلى الناس لإعادة بث تغريدته لكي يتمكن من الحصول على شحنة دجاج ناغيتس مجانية لمدة عام من شركة وينديز.



ورغم أنه لم يتمكن من الوصول إلى الرقم المطلوب وهو 18 مليون إعادة بث التي وضعتها سلسلة الوجبات السريعة، لكن وينديز منحت ويلكيرسون الناغيتس على أية حال تقديرا للجهود التي بذلها.



أما الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما فجاء في المرتبة الثانية، حيث أعيد بث تغريداته 1.7 مليون مرة، وحصل على أشهر ثلاثة من بين 10 مواضع بالقائمة.



من خلال تغريدته التي نشر فيها صورة يظهر فيها مع مجموعة من الأطفال الذين تختلف ألوان بشرتهم، قائلا: "لا يولد أي شخص وهو يكره شخصا آخر بسبب لون جلده أو خلفيته أو دينه".



وحل نجم فريق كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس في المركز السابق بتغريدة انتقدت الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قرار إلغاء دعوة ستيفن كاري للبيت الأبيض للاحتفال ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين غولدن ستايت واريور.



وقال كاري وغيره من أعضاء الفريق إنهم لا يريدون زيارة ترمب في البيت الأبيض.



وبالرغم من أنه لم يدرج بقائمة أكثر الشخصيات التي أعيد بث تغريداتها، فإن ترمب تصدر توتير كأكثر زعماء العالم المنتخبين تغريدا.



واحتل المرتبة الأولى كواحد من أكثر مسؤولي الولايات المتحدة المنتخبين تغريدا، بينما حل نائبه مايك بنس في المركز الثاني ورئيس مجلس النواب بول راين في المركز الثالث.