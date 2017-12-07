أظهرت الفحوص الطبية التي أجراها مواطن أمريكي يبلغ من العمر 45 عامًا، وجود رصاصة في عينه، لكنها لم تصب عينه بأي أذى.



وتم إطلاق النار على المريض، الذي لم تُعرف هويته، بمسدس من عيار 22- أحد أكثر الذخيرة شيوعًا، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وكشف الأطباء باستغراب، أن الطلقات النارية في مثل هذا الجزء من الجمجمة غالبًا ما تسبب دمارًا كبيرًا لدماغ الضحية. ومع ذلك، فإن هذه الأعجوبة الطبية، التي نشرت في مجلة “غاما” المرموقة لطب العيون، تركت رجل كاليفورنيا سالمًا.



وكشف الأطباء، أن رؤيته لم تتلف وكانت سليمة، وعلى الرغم من إطلاق النار عليه في العين، فلا تزال رؤيته 20/70 في عينه اليمنى.



ونجا المريض من الموت، لأن الرصاصة عبرت عبر باب خشبي، وبالتالي تباطأت قبل دخول عينه.



واستخرج أطباء العيون، بقيادة الدكتور رضا فاجيفي، الرصاصة بكاملها وتمت معالجة تمزق العين، وبعد العملية، تم شفاء ألم المريض بسرعة، وقبل هذا الإجراء، كان المريض يُعاني من ألم شديد.



وكانت قد استقرت قطعة معدنية في زاوية عين لحام هندي يبلغ من العمر 23 عامًا، ولم يُصاب الرجل الذي لم يكشف عن اسمه بالعمى.