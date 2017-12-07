طالبت "الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث" في بريطانيا بضرورة وضع تحذيرات على أكياس حفاضات الأطفال، بعد تكرر حوادث الاختناق والموت بسببها.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأربعاء، أن الجمعية سجلت وفاة 17 طفلاً على الأقل مؤخرًا، جراء حوادث الاختناق بأكياس الحفاضات.



ونصحت الجمعية بإبقاء هذه الأكياس بعيدة عن متناول الأطفال؛ لأنها قد تؤدي لاختناق الطفل إذا وضعها على رأسه، خاصة أن ألوان هذه الأكياس الزاهية والبراقة تجعلها جذابة للأطفال.



وأوضحت أن أكياس حفاضات الأطفال مصنوعة من البلاستيك الرقيق، وتغطي الرأس بسهولة، كما يمكن بلعها بسهولة.



ولفتت إلى أنه نظراً لخفة وزن هذا الأكياس فإنها تطير بسهولة في الهواء لتقع بأيدي الأطفال.



وأشارت إلى أن تخزين هذه الأكياس بالقرب من سرير الطفل أدى إلى وقوع حوادث مأساوية.



وحكت والدة الطفل مايسون أمسن، الذي توفي عن عمر لا يتجاوز 7 أشهر في عام 2013، تجربتها المأساوية قائلة: "وضعت الطاولة المخصصة بتغيير الحفاضات بالقرب من سرير طفلي مثلما تفعل الكثير من الأمهات، ووضعت في جيوبها بعض الحفاضات والأكياس الخاصة بها".



وأضافت: "كان سرير طفلي عالياً نسبياً وكان بإمكانه الجلوس إذا ساعدته على ذلك، إلا أنه في ذلك اليوم استطاع الوقوف لوحده للمرة الأولى والوصول إلى طاولة تغيير الحفاضات".



واستطردت: "كان ذلك في 7 مارس/آذار 2013، عندما ذهبت لإيقاظ طفلي البالغ من العمر 7 أشهر، إلا أنه لم يستقبلني بابتسامته الجميلة المعتادة، بل كان مستلقياً على مهده والعديد من الأكياس حوله وكان كيساً واحداً يغطي وجهه".



وتابعت: "شعرت في هذه اللحظة إن ابني فارق الحياة وكان من الصعب نجدته".



وحثت الأم جميع الأمهات والآباء والجدات، وأولئك الذين يعتنون بالأطفال، بالتفكير في مخاطر أكياس الحفاضات، ووضعها بعيداً عن متناول أيديهم.