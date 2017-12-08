كشفت المستشارة الاجتماعية ” فوز بن عبود ” عبر مداخلة جريئة في برنامج ” سيدتي ” على قناة روتانا الخليجية، ثلاثة شروط في الزوج لكى تسمح له زوجته الأولى بالزواج من أخرى.



وقالت العبود : يجب أن يكون الزوج يتمتع بأخلاق نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم )، ودود ورحيم ومساند وحسن المعاملة.



والثاني، لابد أن يكون الزوج من الناحية الفسيولوجية في قوة سيدنا سليمان عليه السلام؛ ليتزوج بأخرى أو أكثر.



والشرط الثالث والأخير، أن يكون الزوج لديه صبر النبي أيوب عليه السلام ؛ أي يملك من القوة النفسية وسمات الشخصية ما يؤهله أن يحافظ على بيته الأول ويبني بيت ثاني،ويكون لديه أيضا قدرة على القيادة والإدارة.



من جهة أخرى علق أحد المغردين قائلا: احلف بالله اذا ما تكون مشتريه شهادة الدكتوراه والماجستير ولا ما أعرف شي.



وقال مغرد آخر: د . فوز شطحت والجميل أن مذيعات القناة يضحكون وماهم قادرين يجارو طرحها شكلها متحمسة جدا ومرتبة أوراقها قبل الحلقة وقرت كم صفحة من كتب وسير التاريخ مايهمني كل ماذكر لفتني جملتها ” المعاملة الحسنة لاتحتاج إمكانيات” هذا كان شعار لوزارة الصحة على مداخل وأروقة المستشفيات من 10 سنوات.