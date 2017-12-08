حين تتكلم الطبيعة، فعلى الجميع أن يشاهد وينصت، ففي سماء أستراليا أرسلت السماء عاصفة برق ورعد ضخمة حركت كل شيء، حتى أصبحت السحب المضيئة كأنها دخان قنبلة نووية.



وقالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، إن الأسترالي جوف جرين التقط فيديو العاصفة يوم السبت الماضي في منطقة كيمبرلي غربي أستراليا، أثناء تحرك الإعصار المداري " داليا" على سواحل المنطقة.



وحسب الصحيفة، قال خبير الأرصاد جريم بريتان لموقع " ناين" الأسترالي: إن هذه الظاهرة ليست نادرة، لكن المنطقة بعيدة عن السكان، ولذا لم يلتقط الكثيرون مثل هذه العاصفة الرعدية.



وأضاف بريتان: إن هذه العاصفة خطرة جداً على الأفراد، وأفضل مكان يمكن التواجد به هو المنزل أو السيارة، وحذر من الاحتماء بالشجر أو التواجد في الأماكن المفتوحة.