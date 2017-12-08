أثار خنزيران بريان جلبة كبيرة في مدرسة ثانوية في كيوتو، غرب اليابان، بعد اقتحامهما للصفوف ونزولهما السلالم بسرعة واستحمام أحدهما في حوض المؤسسة التي اضطرت إلى وقف امتحانات كانت تنظمها.

وعرض التلفزيون الياباني مشاهد تظهر خنزيراً برياً في قاعة تدريس خالية يرتطم مرات عدة بواجهات زجاجية محاولاً على ما يبدو الخروج.

وفي مشاهد أخرى صورت في أماكن أخرى من المدرسة كان خنزير بري يفتش بين القمامة قبل أن يتسلق السلالم مسرعاً في حين راح آخر يسبح بهدوء في حوض خارجي.

وقال أحد التلاميذ لمحطة "نيبون تي في"، "فوجئت برؤيتها إنها فائقة السرعة".

وكان التلاميذ يخضعون لامتحانات فصلية عندما ظهر الحيوانان صباح الاثنين داخل المدرسة الواقعة قرب غابة.

واوضح ناطق باسم بلدية كيوتو أن الحيوانين قتلا بعد صعقهما بمسدس كهربائي.

وباتت الخنازير البرية تظهر أكثر فاكثر في المدن اليابانية بسبب القضاء على موطنها الطبيعي على ما يفيد خبراء.