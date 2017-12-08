تستمر مواقع التواصل الاجتماعي، عربياً وعالمياً، في التفاعل مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية في وقت لاحق إليها، ومن بين التغريدات تلك التي أرت كيف سيبدو العالم لو أن إسرائيل طبقت نفس نهجها الاحتلالي على دول أخرى.

وعرض المغردون صوراً لدول عدة على رأسها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا، مع إسقاط مسلسل تهويد الأراضي الفلسطينية الذي امتد عبر محطات كثيرة، وظهرت نتائجها بعد 1947 و1967 و2014 وما بعدها.



وأضاف مصمّم هذ الشعارات إلى الرسوم سؤال: "بماذا كنتم ستشعرون؟"، في محاولة لدفع مواطني العالم إلى وضع أنفسهم مكان الفلسطينيين الذين هُجّروا من بلادهم لتعوضها مستوطنات وسلطة الاحتلال.