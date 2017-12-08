أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، إدراج فن القط العسيري (فن تزيين جدران المنازل في منطقة عسير)، في القائمة التمثيلية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي لدى المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية خلال الفترة 4 إلى 9 ديسمبر الجاري.

وأوضح المندوب الدائم للسعودية لدى منظمة اليونسكو، إبراهيم البلوي، أن المندوبية عملت على هذا الملف مع جمعية نحن تراثنا ووزارة الثقافة والإعلام، إضافة إلى التنسيق مع الدول الأعضاء في اليونسكو لضمان تسجيل الملف.

يشار إلى أن التراث الثقافي المادي السعودي المدرج الآن في قائمة التراث العالمي هو: "مدائن صالح"، التي أدرجت في عام 2008، و"حي طريف بالدرعية" الذي أدرج في عام 2010، وجدة التاريخية التي أدرجت في عام 2014، وحائل التي أدرجت في عام 2015.

أما التراث الثقافي غير المادي المدرج في قائمة التراث العالمي فهو فن الصقارة 2012، والمجالس 2015، والقهوة العربية 2015، والعرضة النجدية 2015، والمزمار الحجازي 2016.