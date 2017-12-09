كان إعلان خطوبة الأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل هو الخبر الأبرز على مدار الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ومن المقرر أن يُعقد حفل الزفاف في مايو/أيار 2018. وقد لاحق المصورون الأمير وخطيبته في كل حركاتهما وسكناتهما، ليظفروا بأكبر عدد ممكن من اللقطات التي تجمعهما معاً.

ولوحظ أن الأمير هاري -حتى قبل خطوبته- يتخذ دائماً وضعية معينة في أثناء التصوير؛ ففي العديد من الصور يظهر الأمير واضعاً يده فوق بطنه، وفي كثير من الأحيان يُخفيها تحت سُترته.

ويرى تراسي براون، الخبير المتخصص بلغة الجسد، أن هذه الوضعية تعني "الافتقار إلى الحماية"، وقال الخبير للنسخة الألمانية من "هاف بوست"، إن وضع اليد على البطن هو بإيعاز من عقله الباطن؛ إذ ربما يحاول حماية أعضائه الحيوية.

ويؤكد الخبير أن الأمير لا يبدو بحالة نفسية جيدة في أغلب ظهوره العلني. فهو لا يحب الأضواء، ويسبب له الظهور العلني نوعاً من الضغط النفسي. وبحسب الخبير، فإنه لتخفيف الشعور بالضغط في هذه المناسبات يضع يده على بطنه بشكل تلقائي، فربما يجعله هذا يشعر بالهدوء والراحة.