كشفت وسائل إعلام أوكرانية أن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو مضطر لأن يحمل معه بشكل دائم جهازا لضخ الأنسولين في الدم، يخفيه تحت معطفه.

ونقلت صحيفة "فيستي" الأوكرانية عن مصدر في كتلة بيوتر بوروشينكو: "الرئيس بوروشينكو مضطر لأن يحمل جهازا لضخ الأنسولين، لأنه كرئيس مجبر على حضور اللقاءات والجلسات الطويلة، وهذا الجهاز يعتبر حلا مناسبا لمرضى السكر".

كما أشارت الصحيفة أيضا إلى أن الرئيس الأوكراني لا يتناول الحلويات التي تؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم.



وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة للرئيس الأوكراني وهو يرتدي معطفا، يظهر من تحته شيئا غريبا حول خصره، ما دفع البعض للاعتقاد بأن بوروشينكو يرتدي سترة واقية من الرصاص.