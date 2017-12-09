تمكّن شرطي بريطاني معروف باسم "موتورواي مارتن" من منع سيارة فان من الوقوع عن جسر بعد تعرضها لحادث.

وبقي مارتن متشبثًا بدولاب السيارة لمدة 15 دقيقة مستخدمًا يديه العاريتين فقط وسط الرياح الشديدة إلى حين وصول المسعفين لمساعدة السائق الذي علق داخلها.

وانتشرت صور الشرطي بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث أشاد المستخدمون بقوته وبالعمل البطولي الذي قام به.

وقال الشرطي في مقابلة له إنه سعيد لأنه تمكّن من انقاذ السائق، مضيفًا أنه شعر بأن الوقت الذي أمضاه وهو متشبث بالسيارة طويل جدًا.

إشارة الى أنه تم نقل السائق إلى المستشفى للحصول على الإسعافات الأولية اللازمة.