تعد الملكة جيتسون بيما، زوجة الملك جيمغه خيشار نمجيل وأنغشاك، ملك بوتان، أصغر ملكات العالم في الوقت الراهن.

وتبلغ الملكة جيتسون من العمر، 27 عامًا فقط، وقد تمكنت الملكة الشابة من خطف هذا اللقب بعد زواجها من ملك بلادها في العام 2011.

ووفقاً لصحيفة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية، تزوج الملك جيمغه خيشار من الفتاة الشابة بعد قصة حب كبيرة أثناء دراستهما بالمملكة المتحدة، إذ تقاسم الزوجان حب الفن؛ ما جعل البعض يطلق عليهما “ويليام و كيت” الهمالايا.

وقال الملك جيمغه: “انتظرت بعض الوقت لاتخاذ قرار زواجي، فلا يهم التوقيت الذي تتخذ فيه قرار الزواج ولكن الأهم هو الارتباط بالشخص المناسب لاستكمال الحياة معه، وأنا على يقين بأنني تزوجت من الامرأة المناسبة لي”.

تزوج الملك البالغ من العمر 37 عامًا من الملكة جيتسون في العام 2011 في حفل ضخم باستاد “شانغليميتهانج الوطني”، الكائن بالعاصمة البوتانية “تيمفو” وشهد الحفل حضور ما يقرب من 50 ألف مواطن بوتاني.

وقبل الزواج من الملك جيمغه خيشار، درست الملكة جيتسون بعض العلوم الاجتماعية والفكرية مثل: علم النفس وتاريخ الفن والعلاقات الدولية بجامعة “رجنت” بلندن كما درست -أيضًا- بجامعة “أوكسفورد” البريطانية.

ويشير تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن زواجهما ناجم عن قصة حب طويلة بدأت خلال رحلة أثناء طفولتهما حينما سارعت جيتسون إلى الملك لتعناقه، ولم يكن يتخطى عمرها آنذاك 7 أعوام بينما كان الملك يبلغ 17 عامًا.

وتُعرف الملكة جيتسون بيما، بمساهمتها الدائمة مع المنظمات الخيرية بالبلاد مثل: الصليب الأحمر، وجمعية دعم مرضى الكلي في بوتان، وعلى الرغم من مسؤولياتها الاجتماعية تعد الملكة الشابة أمًا مثالية في الرعاية بالطفل؛ إذ أنجبت طفلها الأول جيغمي نامجيل في تشرين الثاني/ فبراير من العام الماضي.