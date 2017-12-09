التقى شاب في الثانية والعشرين من عمره بامرأة مسنة تجاوزت الثمانين في ولاية فلورديا الأمريكية، بعدما نشأت صداقة غريبة من نوعها بينهما بفضل لعبة مارساها سوية مئات المرات على الإنترنت.

وطار الشاب هارليم سبينسر إلى منطقة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا، يوم الجمعة الماضي ليلتقي مع روز باتلر 81 عاماً بعدما نشأت صداقة بينهما بفضل لعبة " كلمات مع الأصدقاء".

وقال سبنسر إن عدد المرات التي مارس فيها اللعبة مع روز عبر الإنترنت وصل إلى أكثر من 300 مرة، ونشر سبنسر وروز مجموعة من الصور عن لقاءهما الأول على موقع تويتر، والتي لاقت رواجاً واسعاً بعد أيام من نشرها.



وفي ردة فعل مميزة على الصور، عبّرت الشركة المصنعة للعبة عن سعادتها وشكرها وامتنانها للشاب والمرأة لمشاركتهما قصتهما على الإنترنت، وحثت المزيد من المتابعين على ممارسة هذه اللعبة الجميلة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.