قام خبير في مكافحة الآفات بنشر صورٍ لفأر يُعتقد أنه قد يكون أكبر الفئران في العالم، حيث يبلغ طوله من الرأس إلى الذيل 20 بوصة، وفقًا لما نشرت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية.



فقد قال الخبير دارين جورج إنه قد ذُهل من حجم الفأر الذي كان ضخماً للغاية، وذلك بعد أن تمكن من صيده من خلال وضع الفخاخ في حديقة منزله في مقاطعة هامبشاير في جنوب إنجلترا.

فقد أوضح جورج: "لقد كان بمثابة وحش، ولم أصدق حجمه قط، وقد رأيته لأول مرة عندما كنت أقوم ببعض العمل في المنزل"..

ويواصل: "وقد أدركت أن حجمه كبير عندما رأيت نصف جسده عالقاً في الطرف الآخر من الصندوق الذي يُستخدم لصيد الفئران".

ويأتي الفأر الذي اصطاده السيد جورج بعد أن تم الكشف عن اصطياد فأر بطول 19 بوصة في مقاطعة دورسيت في وقت سابق من هذا العام، ذلك الذي تم تصنيفه بأنه أكبر فأر ظهر في بريطانيا حتى الآن.

وتنمو الفئران الضخمة إلى أطوال رهيبة من الممكن أن تصل إلى أطوال القطط، وهو ما يتوقع جورج أن يزداد نموها بشكل أكبر في السنوات القادمة، قائلًا إن الفئران تُعد مشكلة كبيرة في بريطانيا وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

ويوضح جورج المشكلة: "عادةً لا تقوم المجالس المحلية بتفريغ صناديق القمامة بشكلٍ كلي، ويتم تركها أمام المنازل لتبقى بيئة خصبة لنمو الفئران وتحولها إلى وحوش قارضة".

ويواصل قائلًا: "بالطبع لا تمانع زوجتي عملي كصائد للفئران، ولكن هذا لا يمنع كونها تخاف منها للغاية، فأنا لا أصطحب عملي معي إلى المنزل".

ومن ضمن المخاوف أن الفئران بذلك الحجم الضخم قد أصبحت بالفعل مقاومة للسموم المكافحة للقوارض، مما اضطر خبراء مكافحة الآفات إلى اللجوء لاستخدام الفخاخ لاصيادها.

وأخيراً أضاف السيد جورج: "تُعد عملية اصطياد الفئران معركة حقيقية من الذكاء، ولحسن الحظ أنني أتمكن دائمًا من الفوز في الوقت الراهن".