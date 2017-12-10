حقق المسلسل الكارتونى الشهير، صاحب الأصول اليابانية، "كابتن تسوباسا" المعروف فى العالم العربى باسم "كابتن ماجد"، نجاحا كبيرا في فترة الثمانينات و التسعينات واستلهم أبطال الاجزاء المختلفة للمسلسل من العديد من نجوم كرة القدم العالميين،



واستضاف البرنامج التلفزيوني "صاحبة السعادة"، الممثلة السورية أمل حويجة، التي تؤدي صوت الشخصية الكرتونية الشهيرة والكلاسيكية "كابتن ماجد".

وحويجة ممثلة ومدبلجة سورية من مواليد عام 1970 وقد دبلجت عدة اصوات بالاضافة الى كابتن ماجد منها ماوكلي.



يذكر أن مسلسل "كابتن ماجد" من أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة، المدبلجة للغة العربية، ويروي قصة صعود لاعب كرة عربي إلى كأس العالم.