بدأ العد العكسي لحضور مباريات كأس العالم 2018، والتي ستقام في روسيا، خاصة بعد تقسيم الفرق الذي جرى في الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي.



ويستعد ملايين المشجعين، لحضور مباريات كأس العالم، خاصة بعد تأهل أربع فرق عربية "الفراعنة"، "أسود الأطلس"، "نسور قرطاج"، بالإضافة إلى الأخضر السعودي، ما يشير إلى أن حصة المشجعين العرب، ستكون مرتفعة مقارنة مع مباريات سابقة. ولذا فإن كنت ترغب بحضور مباريات كأس العالم، وتشجيع فريقك، فإن التكاليف لن تكون مرتفعة، كما تظن.



إليك الخطوات التالية لحضور مباريات مونديال 2018، والتكاليف المتوقعة بدءاً من حجز تذاكر حضور المباريات، وصولاً إلى الإقامة والمبيت في المناطق الروسية وذلك بحسب تقرير لموقع "العربي الجديد "



روسيا بلا تأشيرة



وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يسمح لمحبي كرة القدم الأجانب بزيارة روسيا دون تأشيرة خلال استضافتها كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018، في حال عرضهم "بطاقة سفر المشجع" "ID FAN"، والتي يمكن الحصول عليها من خلال زيارة الموقع التالي: www.fan-id.ru



وينص القانون، الذي صادق عليه بوتين، في يوليو/تموز الماضي، على أن مفعول عمل هذه البطاقة الخاصة بالمشجعين يبدأ قبل 10 أيام من انطلاق البطولتين، وينتهي بعد مرور 10 أيام على إجراء مباراتيهما الأخيرتين.



كما سيتوجب على المواطنين الأجانب الذين سيدخلون الأراضي الروسية خلال فترة عمل بطاقاتهم، بموجب القانون، أن يعرضوا على سلطات الحدود جوازات السفر اللازمة المعترف بها في روسيا، بالإضافة إلى تذاكر الفعاليات الرياضية التي يرغبون في زيارتها، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.



وكانت روسيا، قد أعلنت في فترة سابقة، إعفاء العديد من مواطني الدول العربية، من تأشيرة الدخول، حيث تتضمن القائمة 18 دولة وهي: قطر، الجزائر، البحرين، بروناي، الهند، إيران، الإمارات، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، المكسيك، المغرب، سلطنة عمان، السعودية، سنغافورة، تونس تركيا واليابان".



وسيطبق على مواطني هذه الدول نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول تبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوما وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى ثمانية أيام، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة بشكلها الإلكتروني.



وبالتالي، فإن تكاليف الحصول على تأشيرة والتي تصل إلى نحو 100 دولار، بالإضافة الى الشروط الأخرى، لن يواجهها مشجعو مونديال 2018.



تكاليف السفر



لا شك في أن تكاليف السفر من أي دولة عربية إلى روسيا تعد مرتفعة نسبياً، وبعد مقارنة الأسعار في بعض شركات الطيران العربية إلى روسيا، تبين أن الأسعار تبدأ من 395 دولاراً، وتصل إلى 700 دولار، لكن هذه الأسعار تتغير خاصة مع اقتراب الحدث العالمي، لذا من الأفضل البدء بحجز تذاكر السفر قبل موعد الرحلة بشهر تقريباً أو حتى شهرين، لضمان الحصول على أسعار تنافسية.

تذاكر المباريات



بات بإمكان المشجعين من جميع أنحاء العالم حجز مقاعدهم لحضور مباريات مونديال 2018، عن طريق شراء التذاكر من خلال FIFA.com/tickets، ستتوفر التذاكر خلال مراحل البيع التالية:



مرحلة المبيعات 1: الفترة الأولى من مرحلة المبيعات 1، انطلقت في 14 سبتمبر/أيلول، وانتهت في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017. وتمكن المشجعون من إرسال طلبات الحصول على التذاكر. ثم أسدل الستار على المرحلة الأولى بانتهاء الفترة الثانية من 16 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي بيعت فيها التذاكر وفق نظام الأسبقية.



مرحلة المبيعات 2: بعد إجراء القرعة النهائية لكأس العالم 2018 FIFA، ستضم مرحلة المبيعات فترة تخصص فيها التذاكر بقرعة الاختيار العشوائية. وقد بدأت بالفعل في 5 ديسمبر/كانون الأول 2017 وتنتهي في 31 يناير/كانون الثاني 2018، ثم فترة تخصص فيها التذاكر بنظام الأسبقية وتبدأ في 13 مارس/آذار وتنتهي في 3 إبريل/نيسان 2018.



ستُرسل التذاكر التي تم شراؤها في المرحلتين 1 و2 مجاناً إلى الجماهير في الأسابيع التي تسبق انطلاق البطولة حيث ستبدأ عمليات التسليم في إبريل/نيسان – مايو/أيار 2018.



مبيعات اللحظة الأخيرة



سيحصل الجمهور أيضاً على فرصة أخيرة لشراء التذاكر عبر مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة والتي تجرى بنظام أسبقية الشراء في الفترة من 18 إبريل/نيسان إلى 15 يوليو/تموز 2018؛ وهو موعد إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2018 FIFA.



أما بالنسبة إلى الأسعار، فهي تبدأ من 105 دولارات، وترتفع تدريجياً، وتصل إلى ما يقارب 1110 دولارات في المباراة النهائية.

تكاليف المبيت

بحسب موقع trivago الخاص بالحجوزات الفندقية، قمنا برصد أسعار المبيت في فندق مصنف 3 نجوم، ورصد تكاليف المبيت في بيوت الشباب، والتي تعد مقصداً للعديد من المشجعين، نظراً لانخفاض التكاليف. وتبين أن تكاليف المبيت 5 ليال، في فندق مصنف 3 نجوم، شاملاً وجبة الفطور، وخدمات الإنترنت، تتراوح بين 70 دولاراً و90 دولاراً لليلة الواحدة. وفي حال رغب الزائر الإقامة في غرفة مزدوجة، مع زوجته، أو عائلته، فإن التكلفة تصبح في الليلة الواحدة بين 50 و70 دولاراً، ما يعني أن تكلفة المبيت لمدة 5 أيام، تتراوح بين 250 دولاراً و350 دولاراً تقريباً.



أما بالنسبة إلى الإقامة في بيوت الشباب، والتي تعد مكاناً رخيصاً بالنسبة الى المشجعين، فإن الأسعار. بحسب موقع booking، تراوح بين 30 دولاراً في الليلة، و50 دولاراً، وتختلف الأسعار، تبعاً لمدى وجود شبكات مواصلات تربط المدن ببعضها، خصوصاً أن مشجعي كرة القدم، يفضلون المبيت في أماكن قريبة من شبكة المواصلات للوصول الى الملاعب.



تكاليف الانتقال



تقام مباريات كأس العالم 2018، في 11 مدينة و12 ملعباً، وقد تم تقسيم المدن المستضيفة إلى 4 مناطق جغرافية بحسب ما تم إعلانه.

وأتت كالتالي: موسكو، المدينة الوحيدة التي يوجد فيها ملعبان، وهما لوزنيكي وسبارتاك (المنطقة المركزية)، سانت بطرسبرغ وكالينينغراد (المنطقة الشمالية)؛ نيجني نوفغورود وكازان وسامارا وسارانسك وفولغوجراد (منطقة نهر فالجا)؛ روستوف أون دون وسوتشي (المنطقة الجنوبية)، بالإضافة إلى مدينة ييكاتيرينبرغ.



ومن خلال البحث على موقع google map، تبين أن المناطق التي تستضيف مباريات كأس العالم تبعد عن بعضها مسافات شاسعة، تتعدى 600 كيلومتر، وقد بدأت السلطات الروسية، بإعداد شبكة مواصلات ضخمة، لتوفير الانتقال بين المناطق والمدن الروسية، استعداداً لمباريات كأس العالم.



وقد أبلغت السلطات الروسية في وقت سابق، أن تدشين الطريق "M11" السريع الواصل بين موسكو وسان بطرسبرغ، والذي تجري أعمال بنائه على قدم وساق، سيتم قبل بطولة العالم في كرة القدم التي ستقام في روسيا.



ويساوي طول هذه الطريق 669 كيلومتراً، وتبلغ السرعة القصوى التي يمكن السير بها 130 كيلومترا في الساعة.



كما أعلنت السلطات الروسية، انطلاق قطار سريع باسم "سابسان"، يربط موسكو بسان ــ بطرسبرغ، بحيث تستغرق الرحلة بين المدينتين 4 ساعات تقريباً مقابل ثماني ساعات حاليا في القطارات الأخرى.



أما بالنسبة إلى تكاليف الانتقال، بمجرد شراء بطاقة id fan، يمكن للمشجع استخدام وسائل النقل العامة، بأسعار تشجيعية، بحيث لا تزيد التكلفة، عما يقوم بسداده المواطن الروسي. وبحسب بحث قام به موقع "العربي الجديد"، تبين أن أسعار التذاكر، تبدأ من 20 دولاراً للانتقال من مدينة إلى أخرى، ويرتفع السعر إلى 100 دولار، وذلك بحسب نوعية المواصلات، والخدمات المقدمة على متن الرحلات.