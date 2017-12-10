تعرض الإيطالي أندريا بيناتي لاعب الركبي السابق لحادث مروع في منزله، وذلك بعد أن قتلت زوجته طفليه الصغيرين، حيثُ هاجمتهما بطريقة غريبة وأنهت حياتهما في حادثة أثارت ضجة كبيرة في الصحف الرياضية الإيطالية.

وبحسب المعلومات فإن زوجة الإيطالي أندريا بيناتي، أنتونيلا باربييري، قتلت طفلتها البالغة من العمر سنتين، ثم قتلت طفلها البالغ من العمر خمس سنوات، قبل أن تهاجم نفسها أيضاً، وتبين لاحقاً أنها في حالة عقلية غير متزنة وتعاني من مشاكل نفسية كبيرة.

وأشارت الصحف الإيطالية إلى أن لاعب الركبي السابق، بيناتي، كان يعمل في مخزن للعائلة أثناء وقوع الحادثة، حيثُ قامت باربييري بقتل طفلتها صاحبة السنتين عبر خنقها بالوسادة، ثم أخذت طفلها الثاني في السيارة وطعنته بسكين المطبخ.

وبعد طعن طفلها بالسكين، رصد أحد شهود العيان السيارة متوقفة بشكل غريب وشاهد الطفل المقتول، ثم شاهد المرأة وهي تطعن نفسه بالسكين في بطنها. وبعد أن عرف زوجها بالحادثة تعرض لوعكة صحية ونُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.