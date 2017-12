اتهم الصهر السابق لملك النرويج، آري بِن، الممثل الأميركي، كيفين سبيسي، بتحسس جسده، خلال إحدى احتفاليات "جائزة نوبل للسلام".

ووجّه آري بِن اتهاماته عبر المحطة الإذاعية "بي4" P4، موضحاً أن الحادثة وقعت عام 2007، حين قدّم سبيسي حفل "جائزة نوبل للسلام".

وقال بِن "أنا شخص كريم، لكن ما حصل تخطّى توقعاتي"، وأضاف "تبادلنا حديثاً عظيماً، وجلس إلى جانبي، ثم تحسس أماكن حساسة في جسدي بينما دعاني إلى شرب سيجارة، فرفضت".

وكان بِن قد تزوج ابنة الملك هيرالد، مارثا لويز، عام 2002، إلى أن انفصلا العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن رجالاً كثيرين اتهموا سبيسي بالتحرش والاعتداء الجنسي أخيراً، كما استُبعد من الجزء السادس من مسلسل "هاوس أوف كاردز"، واستُبدل بالممثل كريستوفر بلامر في فيلم All the Money in the World.