كادت مزحة قام بها شاب بريطاني، أن تفقده حياته، بعد أن قام قام بدس رأسه بداخل جهاز مايكرويف، ثم ملئه بالأسمنت.

وانتظر جاي سوينغلر (22 عاما) وهو أحد النشطاء على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، أن يجف الأسمنت ويصبح صلبا بداخل الميكرويف، بينما استعان بخرطوم لكي بتنفس من فمه، أثناء وجود رأسه بالداخل.

ولكن ما حدث هو أن خرطوم سوينغلر تعرض للانسداد، ما جعله غير قادر على التنفيس، ليندفع أصدقائه إليه من أجل مساعدته قبل فوات الأوان.

وحاول أصدقاء سوينغلر أن ينقذوه، بكسر الأسمنت وتفكيك الميكرويف، ولكنهم لم يتمكنوا، ما أبقى سوينغلر عالقا بداخله.

وبعد مرور ساعة ونصف الساعة، اتصل أصدقاء سوينغلر برجال المطافئ للحصول على المساعدة، وحضر خمسة رجال إطفاء واثنان من المسعفين على الأقل إلى مكان الحادث، وأجروا مسحا بالموجات الدقيقة لمدة ساعة أخرى، قبل أن إخراج رأس سوينجلر من الميكرويف.

وتمكن رجال الإطفاء في النهاية من إنقاذ حياة جاي سوينغلر، بعد مرور ساعة، حسبما أكد الحساب الرسمي لإطفاء ويست ميدلارندز على "تويتر".

وصرح سوينغلر بعد إنقاذه، بأنه لم يكن يقدر قيمة الحياة، وطلب من متابعيه ألا يقلدوه أبدا.

ولاقى فيديو مزحة سوينغلر مشاهدات كبيرة، منذ طرحه على "يوتيوب" الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول، إذ تخطى المليون مشاهدة.