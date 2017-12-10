اصطف الآلاف على جانبي شوارع باريس أمس السبت أثناء مرور موكب يضم 700 دراجة نارية من طراز هارلي ديفيدسون لمرافقة النعش الذي يحمل جثمان نجم موسيقى الروك الفرنسي جوني هاليداي الشهير بإلفيس بريسلي الفرنسي.

وقطع الموكب شارع الشانزليزيه الشهير بدءا من قوس النصر حتى ساحة الكونكورد في تكريم نادر يخصص عادة لرجال الدولة الأجانب في العيد الوطني يوم 14 يوليو.

وبينما عزفت فرقة هاليداي موسيقى بعض أشهر أغانيه على آلات مختلفة رددت الحشود الكلمات بصوت مرتفع وارتدى الكثير منهم سترات جلدية وحملوا صور هاليداي الذي توفي يوم الأربعاء بعد صراع مع سرطان الرئة.

ولم يكن هاليداي معروفا بدرجة كبيرة في الخارج لكنه كان مشهورا داخل فرنسا حيث كان له عشرات الملايين من المعجبين وباع أسطوانات أكثر من أي مطرب آخر طوال مسيرته التي امتدت 50 عاما.

واشتهر هاليداي باسم «إلفيس فرنسا» في إشارة إلى النجم الأميركي الراحل إلفيس بريسلي.

وصنع هاليداي شهرته بأداء نسخ فرنسية من أغاني الروك والبوب الأميركية ومنها «هاوس أوف ذا رايزنج صن» التي يعرفها الكثير من الفرنسيين باسمها الفرنسي وتعد من أهم أغانيه.

وطوق أكثر من 1500 من أفراد الأمن وسط باريس أمس في إحدى أكبر الجنازات منذ وفاة المغنية إديث بياف عام 1963.