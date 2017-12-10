اجتذب مهرجان الأضواء في مدينة ليون الفرنسية عشرات الآلاف من الزائرين الذين توافدوا إلى المدينة لرؤية العروض السنوية المبهرة.

وعاد المهرجان هذا العام ليقام في مدته المعتادة على مدى أربعة أيام بعد أن كان قد ألغي عام 2015 بعد هجمات باريس واستمر ثلاثة أيام فقط العام الماضي.

ويضم المهرجان هذا العام نحو 50 عرضا للأضواء يظهر من خلالها فنانون من فرنسا ودول اخرى مهاراتهم باستخدام تشكيلات ضوئية مبهرة لتزين مباني المدينة وشوارعها.

وكان من أبرز عروض هذا العام عرض «يونيسون» أو «انسجام» والذي مزج بين الموسيقى والأضواء بانسيابية واضحة على واجهة كاتدرائية سان جان.