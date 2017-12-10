تشارك نيجيريا للمرة الأولى في تاريخها بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بفريق زلاجات نسائي كونته عداءة سابقة ولدت في الولايات المتحدة لأبوين نيجيريين.

للمرة الأولى على الإطلاق، وتطمح العضوات الـ 3 في فريق (سوبر إيجلز) النسائي للزلاجات بتحقيق إنجاز كبير في أولمبياد بيونجتشانج العام المقبل بكوريا الجنوبية.

وتقول العضوات الـ 3 إنهن سيتوجهن إلى الألعاب الشتوية التي ستقام في فبراير المقبل ليس من أجل الدعاية لأنفسهن كأول فريق نيجيري ينافس في تلك الألعاب بل من أجل الفوز بميدالية.

ولم تشارك اي دولة أفريقية من قبل في منافسات فرق الزلاجات في الألعاب الأولمبية.

وبالنسبة لهذا الثلاثي النيجيري فإن الظهور في بيونجتشانج مجرد بداية الرحلة وليس نهايتها.

و بدأت رحلة تأهل فريق نيجيري للألعاب الشتوية في مرآب سيارات بتكساس في 2014 حيث ولدت العداءة السابقة شيون اديجون لأبوين نيجيريين والتي شاركت في سباق 100 متر حواجز بأولمبياد لندن 2012.