من المقرر أن تتسلم مجموعة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "(ايكان )، اليوم الأحد، جائزة نوبل للسلام لعام 2017 في أوسلو.

وكانت لجنة نوبل النرويجية قد اختارت الحملة للفوز بالجائرة لتركيزها على إثارة الفجوة في القانون الدولي بشأن القيود على الأسلحة النووية.

وتعد إيكان تحالفا مؤلفا من 468 منظمة غير حكومية من 101 دولة، ومقرها جنيف.

وقد دشن جائزة السلام رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت. وتنص وصية نوبل على أن يتم منح جائزة نوبل للسلام في أوسلو.

ومن المقرر أن يتسلم في وقت لاحق من اليوم الفائزون بجائزة نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد جوائزهم في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتبلغ قيمة كل جائزة 9 مليون كرون سويدي(1ر1 مليون دولار). ويشار إلى أن مراسم تسلم الجائزة تجرى عادة في 10 ديسمبر، وهو ذكرى وفاة ألفريد نوبل.