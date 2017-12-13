نشر موقع Bright Side الأميركي قائمةً مفيدة بالمأكولات التي يُمنع وضعها في الميكرويف.



وهذه المأكولات هي:



– الفاكهة: إذ تخسر بعض الفاكهة كالتفاح والموز بعضاً من مذاقها وقوامها لو وضعتها في الميكرويف. أمَّا العنب فينفجر، والفاكهة المجففة كالزبيب (العنب المجفف) والقراصيا (الخوخ أو البرقوق المجفف) ستملأ مطبخك بالأدخنة.



– علب الطعام السريع: قد تشتعل في الميكرويف، وإذا كنتَ تستخدم العلب البيضاء ذات اليد المعدنية، فقد تُخرج شرراً وتدمر الميكرويف للأبد.



– ورق الألومنيوم: أي طبق معدني أو قصديري، أو مصنوع من الحديد سيكون بمثابة قنبلة نووية في الميكرويف. ومن غير المسموح استخدام المعادن إطلاقاً.



– البيض: تنتج الحرارة السريعة في الميكرويف الكثير من البخار تحت القشرة، وبما أنَّ البخار لا يجد أي منفذ، ستنفجر البيضة، وإذا كنتَ مُصراً على سلق البيض في الميكرويف، اصنع ثقباً في قمة البيضة حتى يُمكن للبخار الخروج من خلاله.



– أكواب المشروبات الحرارية الحافظة للحرارة: بعض الأكواب تصمد بالفعل في الميكرويف، ويكون مكتوباً عليها ذلك. ولكن الأكواب الأخرى غير المصممة لذلك في أفضل الأحوال ستمنع ارتفاع درجة حرارة السائل، لأنَّها مُصمَّمة لحجب تغيرات الحرارة، وفي أسوأ الأحوال قد تدمر الميكرويف لأنَّ معظم هذه الأكواب بها فولاذ مقاوم للصدأ.



– اللحوم المجمدة: ستُطهى بعض أجزاء اللحوم المجمدة حتى في درجة الحرارة المستخدمة لإذابتها، إذ سيظل داخلها مُجمداً بينما ستُطهى الحواف.



– الأكياس الورقية البنية: تبدو الأكياس الورقية آمنة للغاية، لكنَّها ليست فقط غير صحية، بل يمكن أن تنبعث منها الأبخرة السامة، كما أنَّها ستشتعل تحت الحرارة المرتفعة.