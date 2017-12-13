ألغت النمسا قانون حظر التدخين تماما داخل الحانات والمطاعم في أنحاء البلاد، وذلك بعد أن كانت قد أقرته سابقا، بعد ضعوطات من حزب الحرية اليميني.



وكان من المقرر أن يتم تطبيق القانون مطلع العام المقبل، لكن القرار تم شطبه تماما، بعد محادثات بين حزب الحرية اليميني، وحزب الشعب المحافظ.



وقال رئيس حزب الحرية اليميني، هاينز كريستيان ستراتشه: "أنا فخور بهذا الحل المثالي، الذي يصب في مصلحة المدخنين وغير المدخنين، وأصحاب المطاعم، على حد سواء".

وأضاف ستراتشه: "القدرة على حرية الاختيار ستستمر، ووجود المطاعم الصغيرة أصبح مضمونا، مما يضمن العديد من الوظائف".

وكان من المقرر بدء تطبيق القانون من مايو العام المقبل.

وعكس بقية الدول الأوروبية، تسمح النمسا بالتدخين داخل المطاعم تحت قوانين معينة.

وكانت الحكومة الحالية، المكونة من تحالف حزب الشعب المحافظ والحزب الديمقراطي، قد وضعت قانونا لمنع التدخين في المطاعم والحانات بشكل كامل عام 2015.

ورغم تسهيل موضوع التدخين في المطاعم والحانات، إلا أن العمر المسموح للتدخين ارتفع من 16 سنة إلى 18 سنة.

وعارضت وزيرة الصحة النمساوية، باميلا ريندي، القرار، فقالت: "إلغاء قانون الحظر الكامل في مجال المطاعم هي خطوة للخلف في مجال الصحة".