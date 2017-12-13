شهدت واقعة تزويج أب لابنته من رجلين في وقت واحد بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية تصاعدًا بعد توارد أنباء عن اختفاء الفتاة عن الأنظار، فيما لا يزال البحث جاريًا عنها بهدف التحقيق معها.

وذكرت مصادر، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، أن الفتاة اختفت في الوقت الذي قدم فيه زوجاها – كل منهما على حدة – بشكوى لمحكمة الأحوال الأسرية، وتلفظا بصيغة الطلاق مع تمسكهما بحقهما الشرعي في مقاضاة الأب.

وتضاربت أقوال الأب في التحقيقات، حيث زعم أن زوج ابنته الأول طلقها بعد مضي 10 أيام على زواجهما، لكن سجل المأذون الذي عقد الزواج الثاني سجل في عقد الزواج أن الابنة بكر، الأمر الذي فند ادعاءاته ليزعم أنه نسي أن يخبر المأذون أن ابنته مطلقة، ثم عاد وتراجع مجددًا ليقول أنه أبلغ المأذون بذلك لكن الأخير لم يدونه في الوثيقة.

وبينت المصادر أنه جرى التحقيق مع كلا الزوجين ومأذوني عقد النكاح ومواجهتهما بالأب، حيث أصر الأب على نفي التهم المنسوبة إليه، فيما أوضحت مصادر أن الطمع هو ما دفع الأب لمثل هذا التصرف، وذلك للحصول على مهر ومؤخر صداق ابنته، حيث تبين وجود خلافات ومطالبات مالية بينه وبين الزوج الأول.

وتكشفت خيوط القضية حين ورد اتصال إلى الزوج الأول، الذي تزوج الفتاة لمدة شهرين قبل أن يغادر إلى منطقته خارج جدة، يبلغه بأن زوجته – التي ما زالت على عصمته – تزوجت من رجل آخر.



وبتواصل الزوج الأول مع الثاني تبين وقوعهما ضحية خداع والد الفتاة، ما دفعهما لتقديم شكوى ضده بتزويجهما ابنته في الوقت نفسه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للأب تهمة مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل بتزويج ابنته لرجل وهي على ذمة رجل آخر، مطالبة بمجازاة الأب بعقوبة تعزيرية رادعة له، وتغليظ العقوبة لبشاعة ما أقدم عليه.