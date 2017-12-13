لقي مغامر صيني مصرعه بعدما انزلق من أعلى ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا بوسط الضين، كان قد تدلى من عليها في مغامرة كان الهدف من ورائها الحصول على 15 ألف دولار لدعم عائلته الفقيرة، بحسب وسائل إعلام صينية .

وذكرت التقارير، التي أوردتها أيضا صحيفة "ديلي تيلغراف" البريطانية، أن وو يونغنينغ سقط من قمة مركز هوايوان هوا المكون من 62 طابقا فى مدينة تشانغشا، في الثامن من نوفمبر الماضي، إلا أن الفيديو نشر أخيرا.

وكان يسعى من وراء المغامرة للحصول على مبلغ 100 ألف يوان (15 ألف دولار) مقابل مقطع يروج لصالح راع لم يكشف عن اسمه.

وسبق لوو، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، أن نشر 300 فيديو وهو يتدلى من ناطحات سحاب بأطرافه من أجل جلب مشاهدات كبيرة لصفحته على موقع ويبو، الموقع الصيني الشبيه بتويتر.

لكن حسابه توقف تماما منذ الثامن من نوفمبر وهو موعد مغامرته المثيرة، ليعرف الجمهور بعدها بشهر أنه توفي نتيجة سقوطه من الناطحة، بعدما نشرت صديقته خبر وفاته في الثامن من ديسمبر الجاري.

وذكرت صحيفة تشانغشا الإخبارية أن وو كان يسعى لكسب المال لعائلته التى تعاني الفقر، ودفع تكاليف علاج والدته التي تعاني من مرض عقلي.

وقال مسؤولون صينيون إن السلطات ستدعم عائلته بعد الحادث.

ونقلت صحيفة بكين نيوز عن عائلته أنه من المقرر أن تحصل على تعويضات نقدية ضخمة للمقطع الذي استغرق دقيقتين، قبل أن يسقط من ناطحة السحاب فى تشانغشا.