أعربت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر عن استيائها الشديد من الهجوم العنيف الذي تعرّضت له من قبل البعض فور إعلانها بالأمس عن اعتناقها الإسلام، وطلبت من الله أن يبعد عنها أي شخص يحاول الطعن في شرفها أو النيل من كرامتها.

وكتبت ليلى، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”: “يارب.. لدي صلاة ودعوة من قلب قلبي هذا المساء.. لي ولكل نفس شريفة مثلي.. تعمل بعرق جبينها وبراحة ضمير ومنتهى الأمانة لتكمل حياتها وتكسب رزقها وتحقق أحلامها.. قولوا آمين”. وأضافت: “يارب وفقنا نحن الذين نؤمن بالمبدأ وبالكرامة وبالصدق في أحاسيسنا وأفعالنا وأبعد عنا أولئك الذين لا يحققون أنفسهم سوى بالطعن في أشرافنا وكرامتنا ويكسبون رزقهم من خلال نعتنا بأبشع العبارات وأكثرها تجريحا، قولوا آمين”.