تقرير أعدّته مجلة "فوربس" العالمية، حول الثروة الخاصة للملكة إليزابيث الثانية والتي قدرّت بحوالي 530 مليون دولار.

تمتلك الملكة الثانية مجموعة ضخمة من الطوابع الملكية، ومنزلا ريفياً تبلغ قيمته 65 مليون دولار وقلعة بالمورال الأسكتلندية تبلغ قيمتها 140 مليون دولار .

هذا إضافة لإمتلاكها كنوزاً وطنية، كبرج لندن، والقصور، والعقارات الملكية وقطع الأثاث، والتاج التي قيمتها لا تقدّر.

ولفت التقرير الذي لاقى ضجّة كبيرة الى أنّ الملكة تنال حوالي 12 مليون دولار من ثروتها، من ضرائب الإستثمارات في دوقية لانكستر.