أعلنت نقابة الصيادلة المصرية مقاطعة عقاقير "الفياغرا" المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية؛ احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل، الأربعاء الماضي.

وقال نقيب الصيادلة، الدكتور محيي عبيد، في حوار مع إحدى الفضائيات المصرية، مساء السبت: “قررنا مقاطعة الأدوية الأمريكية، التي لها بديل في مصر مثل الفياغرا”.

وأضاف عبيد أن النقابة انتهت من حصر 60 % من الأدوية الأمريكية، مؤكدًا أن المريض المصري لن يُصاب بالضرر طالما يوجد الدواء البديل.

وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة، أحمد فاروق شعبان، إن النقابة تُعدّ كشوفًا بالأصناف التي تنتجها الشركات الأمريكية في مصر، وبدائلها المحلية، تمهيدًا لبدء حملة المقاطعة.

وأوضح أن النقابة تعتزم توزيع كتيب على الأطباء لتذكيرهم بالأدوية الأمريكية، مشيرًا إلى أن شركات الدواء الأمريكية العاملة في مصر تسيطر على 20% من سوق الدواء المصري، وأن 95% من الأدوية الأمريكية في مصر لها بدائل.

من جانبه قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء إن عقار الـ”فياغرا” الأمريكي هو أشهر صنف دوائي في مصر.