وثق نشطاء فلسطينيون اليوم السبت قيام جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرقة فواكه من بسطات في منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة خلال قمعهم لمواجهات مع شبان فلسطينيين في المدينة احتجاجا على قرار ترامب الأخير.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي إنه في ضوء ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر خلاله جندي يأخذ فاكهة من عربة بيع في الخليل نود التوضيح: "خلال نشاطات لقوات الجيش في الخليل قام احد القادة بأخذ فاكهة من عربة بيع تابعة لفلسطينيين، لا شكّ أن هذا التصرف غير مقبول وغير متوقَّع من جندي أو قائد، تم فحص والتحقق في الحادثة داخل الكتيبة وتقرر تعليق عمل القائد، وسيتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقه.

وتتواصل في الأرض المحتلة مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.