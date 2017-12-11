إذا كنت من عشاق التصاميم والأفكار الجريئة، فربما ينال هذا الرداء الغريب إعجابك، والذي شبهه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بالجورب العملاق.

التصميم من بنات أفكار مصممة تريكو بلغارية تدعى دوكيانا، وهو عبارة عن قطعة من الملابس الصوفية، بدون أكمام أو ثقوب لإخراج الذراعين، وتغطي كامل الجسم من العنق وحتى القدمين، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وأثار هذا الزي الغريب، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بالجورب العملاق، وقال آخرون إنه يجعل المرأة تبدو بدون ملامح لجسدها، ناهيك عن تجمع النسيج في أماكن لا ترغب المرأة ببروزها.

ويبلغ سعر هذا الرداء نحو 280 دولاراً، وإذا كنت ترغبين بالتعرف على المصممة التي تقف وراء هذه الفكرة، فهي معلمة سابقة ومصممة مشهورة في بلادها، ولديها سجل حافل بالعديد من التصاميم للفساتين والمعاطف والإكسسوارات الغريبة.