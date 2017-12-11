بهدف الاستفادة من جلودها ولحومها، تتوجه العديد من الدول حول العالم، إلى مدينة كوكس بازار البنغالية، لاستيراد التماسيح التي يتم تربيتها في مزرعة ضخمة.

ففي منطقة بالوكهالي التابعة لمدينة كوكس بازار، توجد مزرعة واسعة فيها 600 تمساح بمختلف الأعمار والأحجام.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من المشرفين على المزرعة، يبلغ طول التماسيح الكبار، 5 أمتار، ويزن الواحد منها ما بين 400 إلى 500 كيلو غرام.

وأضاف المسؤولون أنّ في المزرعة تماسيح منذ نحو 10 أعوام، وتصدرها إلى دول عديدة أهمها استراليا وماليزيا وتايلاند.

وأشار المشرفون أنّ لحوم التماسيح تستخدم في الطعام، بينما يتم الاستفادة من جلودها لصناعة الحقائب، والأحذية والأحزمة.

كما لفتوا إلى أنّ بعض الناس يقومون بصناعة الحلي والزينة من أسنان التمساح.

وعن كيفية الاعتناء بالتماسيح الموجودة في المزرعة، قال المسؤولون، إن الفرق المختصة، تقوم بإطعام التماسيح مرة في الأسبوع، ويقدّمون 5 كيلو غرام من اللحم الأحمر للكبار، بينما تكتفي الصغار بكيلو غرام.