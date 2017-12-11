قال مكتب الأمير وليام وشقيقه الأصغر هاري اليوم (الأحد) إن الاختيار وقع على النحات الذي نحت صورة الملكة إليزابيث المستخدمة على العملات المعدنية البريطانية لنحت تمثال جديد للأميرة ديانا تخليدا للذكرى العشرين لوفاتها.

ويصمم إيان رانك برودلي، الذي ظهر التمثال الذي نحته للملكة على العملات في أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث منذ 1998، التمثال الذي لن يكشف النقاب عنه قبل 2019. وقال الأميران وليام وهاري في بيان «إيان نحات موهوب ونعرف أنه سيبدع تكريما مناسبا ودائما لأمنا».

وفي يناير قرر وليام وهاري إقامة تمثال لأمهما، التي لاقت حتفها في حادث سيارة في باريس منذ عشرين عاما، أمام قصر كينزنجتون منزلهما الرسمي في لندن.

وكان يؤمل أن يتم الكشف عن التمثال قبل نهاية العام للاحتفال بالذكرى السنوية لها، لكن قصر كينزنجتون قال إنه يتوقع الآن الكشف عن التمثال في 2019.

وتم كشف الستار عن أول نصب تذكاري دائم للأميرة ديانا وهي نافورة يبلغ طولها 210 أمتار في هايد بارك في 2004 بعد سنوات من الجدل البيروقراطي والخلافات بشأن التصميم.