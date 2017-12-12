فتحت النيابة العامة بمحافظة جدة تحقيقاً في شكاوى مقدمة ضد مواطن، تتهمه بتزويج ابنته لرجلين في توقيت واحد.



وذكرت مصادر وفقاً لـ"عكاظ"، أن الواقعة بدأت مع قيام مواطن (50 عاماً) بتزويج ابنته لأحد الأشخاص والذي عاش معها شهرين قبل أن يغادر المنطقة التي يسكن فيها، وتذهب الزوجة لمنزل أهلها.



وأوضحت المصادر أن الزوج الأول فوجئ بتلقيه مكالمة تبلغه أن زوجته قد تزوجت برجل آخر، قبل أن ينجح في التوصل للزوج الثاني ويتأكد من صحة الواقعة، فيقرر الزوجان سوياً رفع شكاوى ضد والد الفتاة.



وأشارت إلى أن الزوج الثاني بيّن خلال تحقيقات النيابة أن والد زوجته قام بتزويجها له على أنها بكر، لكن مع بداية الزواج اعترفت له زوجته أنها ليست بكراً وتزوجت سابقاً من أحد أقاربها. وبيّنت المصادر أن والد الفتاة تضاربت أقواله أمام النيابة؛ حيث أكد أن زوجها الأول طلقها ونسي استخراج صك الطلاق، ثم قال بعد ذلك إن له خلافات مالية مع الزوج الأول.

ولفتت إلى أن النيابة راجعت المأذونين الشرعيين وتبين أن المدة بين عقدي النكاح لم تتجاوز الشهر، موجهةً إلى والد الفتاة تهمة مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية من خلال التحايل بتزويج ابنته لرجل وهي على ذمة رجل آخر، داعيةً إلى معاقبته بعقوبة تعزيرية رادعة له.